Lada стала самой популярной маркой автомобиля среди петербуржцев

Автоэксперты выяснили, какие автомобили предпочитают жители различных регионов России.

Выяснилось, что этой осенью россияне предпочитали покупать автомобили трех марок: Lada, Volkswagen и Hyundai. Об этом свидетельствуют данные исследования «Сберавто» и 2ГИС. Уточняется, что жители Петербурга предпочитают Lada Vesta и Hyundai Creta, москвичи — Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan, Kia Rio и Hyundai Creta.

Вам будет интересно В Петербурге увеличивается спрос на электромобили Северная столица оказалась в десятке лидеров страны по количеству экологического транспорта. За 2020 год число водителей электромобилей увеличилось на 205... 30.11.2020 131

Отмечается, что этой осенью интерес к покупке автомобилей вырос на 18%. Больше всего в Петербурге, Екатеринбурге и Казани.