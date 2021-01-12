В организации уверены, что людям придется соблюдать меры предосторожности до конца года.

В ВОЗ оценили перспективы появления коллективного иммунитета от COVID-19 в мире. По прогнозам экспертов, на протяжении всего 2021 года человечество будет по-прежнему уязвимо для инфекции.

«Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищенные люди», — сказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, выступая на брифинге.

В связи с этим она призвала население каждой страны проявить терпение и не пренебрегать соблюдением мер предосторожности.