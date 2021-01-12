Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19

В 22 регионах России зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19, в 61 — стабилизация, только в двух субъектах наблюдается рост. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По динамике эпидпроцесса в целом в России в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию, снижение количества заболевших, суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения», — рассказала Попова.

За новогодние праздники количество госпитализаций людей с COVID-19 снизилось на 16%. Сейчас в стране под наблюдением находятся 900 тысяч россиян, имевших контакты с заразившимися коронавирусом. Она уточнила, что в данный момент нет необходимости в создании новых коек.

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 22 934 жителей. Всего с начала пандемии зарегистрировано 3 448 203 случая заражения, выздоровели 2 825 430 человек, умерли 62 804.