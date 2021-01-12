Годовалая девочка лишилась четырех пальцев, засунув руку в мясорубку в Петербурге

По информации ivbg.ru, 11 января в 13:50 из квартиры дома № 71/2 на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге госпитализирована годовалая девочка.

Врачи диагностировали у пациентки травматическую ампутацию четырех пальцев и оценили ее состояние как тяжелое. По предварительным данным, девочка по недосмотру родителей засунула руку в работающую мясорубку.

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Ранее ivbg.ru сообщал о том, что снайпер, подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки, задержан в Санкт-Петербурге.