Лекарства в России за год подорожали на 10 %

В декабре прошлого года подорожание лекарственных средств в нашей стране составило 9,76 %. За аналогичный период 2019 года этот показатель был ниже.

По сообщению Росстата, в декабре 2020 года повышение цен составило 0,67%. При этом, за весь год подорожание приблизилось к отметке в 8,67%. В 2019 году прирост достиг показателя в 6,38 процента.

Больше всего в цене поднялись термометры – на 3,2%. Рост цены на этот товар связывают с повышением спроса. Увеличение стоимости самих лекарств в Минздраве аргументируют подорожанием импортного сырья.