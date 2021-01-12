В Выборге выделят два дополнительных автобуса для одного из маршрутов

Дополнительный транспорт выделят маршруту № 1/6. Руководство города отметило, что в ожидании именно этого рейса школьники сильно мерзнут на остановках.

На сайте Выборгского района 12 января появилась информация, согласно которой теперь время ожидания транспорта прилично сократится. Теперь от остановки «ЖБИ» автобус под номером 1/6 будет отходить в 13.25, 13.55, 14.25, 14.50, 15.40, а от остановки «Поселок Выборгский» — в 13.55, 14.25, 14.55, 15.20, 15.45.

«Остальные рейсы по маршруту № 1/6 следуют по-прежнему расписанию. Интервалы движения рейсов составляют от 14 до 40 минут», — уточняется в объявлении.