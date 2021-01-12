Пламя охватило два дома по улице Гагарина.

Поздним вечером вторника, 12 января, в городе Выборг в Ленинградской области вспыхнули два дома. Кадрами поделились очевидцы в группе «Интересные события в Выборге» «ВКонтакте».

ЧП произошло на улице Гагарина. По словам пользователей, полыхали сразу два частных дома. В одном из них, как рассказал один из очевидцев, жили выпивающие — именно в этой части дома начался пожар. На место происшествия оперативно выехали три пожарных машины и две скорые. По предварительным данным, один мужчина сгорел заживо.

Спасатели продолжают бороться с пламенем, причины случившегося неизвестны.