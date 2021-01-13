Еще 600 военнослужащих ЗВО привились от COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области еще более 600 военнослужащих артиллерийской бригады Западного военного округа добровольно привились от COVID-19.

В первую очередь процедуру прошли медицинские работники. Также были привиты солдаты, офицеры и командный состав. Всего прививку от COVID-19 получили более 17 тысяч военнослужащих ЗВО.

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Как сообщает telegram-канал «Пул № 47», со следующей недели в Ленинградской области начнут действовать 23 пункта вакцинации от COVID-19 с записью по телефону.