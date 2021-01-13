Суд в Санкт-Петербурге увеличил до 17 лет срок адвокату за организацию убийства и мошенничество

Санкт-Петербургский городской суд приговорил адвоката Александра Кайданова за организацию убийства и мошенничество к 17 годам лишения свободы вместо ранее назначенных районным судом 13 лет, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Ранее Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Кайданова к 13 годам лишения свободы, но этот приговор был пересмотрен, а дело направлено на новое рассмотрение, так как Кайданов нарушил условия досудебного соглашения.

«Вердиктом присяжных заседателей Кайданов единодушно признан виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год», — рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Как сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу, после вынесения Кайданову обвинительного приговора при рассмотрении судом уголовного дела в отношении соучастников он отказался от части показаний, пояснив, что оговорил одного из фигурантов в надежде на изменение меры пресечения. В итоге показания Кайданова признали недостоверными.

«Поскольку Кайдановым были нарушены условия и не выполнены обязательства заключённого с ним досудебного соглашения, то это явилось основанием для отмены приговора в кассационном порядке», — пояснили в пресс-службе следкома.

Как установил суд, Кайданов из личной неприязни решил убить женщину. В сентябре 2010 года два нанятых им исполнителя в обувной мастерской на Бассейной улице избили ее и прострелили ноги, после чего она скончалась в больнице. По информации прокуратуры, один исполнитель получил 30 тысяч рублей, второму Кайданов простил долг в 25 тысяч рублей. Кроме того, в мае 2010 года фигурант изготовил в адвокатском кабинете поддельный договор займа и долговые расписки о получении предпринимателем в долг 10 миллионов рублей. После этого соучастники Кайданова похитили «должника» и, угрожая похожим на пистолет предметом, заставили подписать документы. В ноябре 2010 года его убили: исполнители монтировкой и ножом нанесли ему несовместимые с жизнью повреждения.

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По информации объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, в день оглашения приговора Санкт-Петербургского городского суда Кайданов признал вину. Остальные фигуранты дела — старший оперуполномоченный, капитан полиции Евгений Попов, Ахмед Сахратулаев и Михаил Васюк — были также осуждены с назначением наказаний в виде лишения свободы.