В Ленобласти в 2020 году родились 13,4 тысяч детей, среди них Вирсавия и Пересвет

Мальчиков родилось 7024, а девочек – 6390. Лидером по рождаемости стал Всеволожский район, на втором месте — Гатчинский, а на третьем – Выборгский район.

По данным Управления ЗАГС Ленобласти, чаще всего мальчиков называли Артем и Александр, но также встречались Яков, Еремей, Пересвет, Валентин и Ратибор. Среди женских имен на первой строчке София, затем шли Алиса, Виктория, Мария и Анастасия. Редкими именами для девочек стали Агнесса, Вирсавия, Милослава, Лариса и Лукерья.

Напомним, что в Ленобласти с 2019 года действует акция «Подарок новорожденному». Набор вручается в филиалах районных МФЦ и органах ЗАГС. При получении необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

А с 2020 года в Ленобласти выросли единовременные выплаты на рождение детей — на первого ребенка — 33 тысячи, второго — 44, и третьего — 55 тысяч рублей.