Суд в Санкт-Петербурге направил убийцу девушек на Урале на психиатрическую экспертизу

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге, рассмотрев жалобу на приговор жителю Екатеринбурга Алексею Александрову, осуждённому на пожизненный срок по делу об убийстве двух девушек на склоне горнолыжного комплекса «Уктус», назначил мужчине дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает в среду Свердловский облсуд.

Две девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в Екатеринбурге в августе 2018 года. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней. В декабре 2019 года был задержан 34-летний Александров, ему предъявили обвинение в убийстве двух лиц из хулиганских побуждений. В сентябре Свердловский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

«Второй апелляционный суд (город Санкт-Петербург) рассмотрел апелляционную жалобу осуждённого Алексея Александрова на приговор Свердловского областного суда, вынесенный 29 сентября 2020 года… По итогам заседания Второй апелляционный суд назначил в отношении Алексея Александрова дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу, которая будет проведена в Свердловской областной психиатрической больнице», — говорится в сообщении.

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Согласно озвученным в суде материалам дела, из-за травмы от травли в школе Александров создал воображаемый «буфер хранения», куда заносил негативные эмоции, которые он решил заместить убийством человека. В августе 2018 года Александров пришёл на учебный склон горнолыжного комплекса «Уктус» с монокуляром ночного видения в поисках жертв. Он увидел двух девушек, убедился, что поблизости больше никого нет, подобрался поближе и не менее трех раз выстрелил из винтовки каждой из них в голову. После этого он еще дважды выстрелил в голову девушки, подававшей признаки жизни. Затем Александров надел медицинские перчатки и убрал тела вглубь леса.