Списки на вакцинацию в Санкт-Петербурге составлены на 2 недели вперед, жители активны — Александр Беглов

Списки на вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге составлены на две недели вперёд, жители проявляют активность, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Несмотря на праздники, горожане очень активно включились в процесс вакцинации. Сегодня в каждом пункте составлены списки на две недели вперёд. Все случаи, вызвавшие жалобы и нарекания петербуржцев в праздничные дни, взяты на заметку», — сказал Беглов в эфире Радио России — Санкт-Петербург.

По его словам, с 1 января в Санкт-Петербурге начала действовать развёрнутая программа вакцинации, 56 прививочных пунктов.

«Чтобы не терять времени, мы дали возможность в праздники привиться не только основным «группам риска», но и другим петербуржцам. По просьбе петербургского отделения Союза журналистов России вакцинировали 85 сотрудников СМИ», — заявил Беглов.

Он отметил, что петербургские власти активно взаимодействуют с Минздравом по вопросам поставки в Санкт-Петербург новых партий вакцины.

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