Водоканал Петербурга отремонтирует поврежденный водонапорный коллектор в Янино

Поврежденный водонапорный коллектор, расположенный на прилегающей к заводу «МПБО-2» территории в Янино-1, будет отремонтирован силами петербургского Водоканала. К такому решению пришли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Напомним, коллектор по решению суда должен был отремонтировать комитет имущественных отношений Петербурга, однако никаких действий предпринято не было. В результате канализационные стоки в месте прорыва продолжают изливаться в почву. Власти Ленобласти уже готовы были вводить режим ЧС.

Однако на совещании удалось договориться о ремонте объекта силами городского Водоканала. Работы должны начаться 18 января.