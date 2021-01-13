Петербуржцам рассказали, в какое время года коронавирус подцепить проще всего

В холодное время года подцепить коронавирус проще, чем летом. Эпидемиолог Алексей Аграновский объяснил “Невским новостям” с чем это связано.

Летом 2020 года инфекционисты и эпидемиологи утверждали, что в теплое время коронавирус распространяется медленнее, так как вирус плохо воспринимает ультрафиолет. Однако связь с температурой не особо определенная.

“Вирус выкашливается носителем, и в этих капельках аэрозоля вирус некоторое время активен. При попадании на твердую поверхность и быстром высыхании вирус быстро деактивируется, а если погода прохладная — он сохраняется дольше», — объяснил он.

Именно поэтому летом вирусные заболевания находятся в более неблагоприятной обстановке.