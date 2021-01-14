Пожар охватил 250 квадратных метров одноэтажного 4-квартирного жилого дома, расположенного на улице Ручейковая в поселке Понтонное Приозерского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 13 января в 18:50. Пожар удалось локализовать в 19:43. В каменном здании финской постройки прописано семь человек. Все они самостоятельно покинули дом.

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По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. Жильцы размещены у родственников. Организован пункт временного размещения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.