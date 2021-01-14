Врачи рассказали, для кого купание во время Крещения смертельно опасно

По словам врачей, для некоторых людей традиционное купание во время праздника Крещения смертельно опасно.

К ним относятся люди, перенесшие инфаркт и инсульт, а также имеющие проблемы с давлением и проходимость сосудов менее 20%. В последних двух случаях это опасно, потому что может произойти спазм.

Другое противопоказание для крещенского купания – простудное заболевание.

«Нужно четко понимать перед купанием, что нет простуды, насморка, больного горла», – почеркает врач-терапевт Людмила Лапа

По словам врача, в случае наличия простуды оздоровления не будет. Наоборот, заболевание усугубится.