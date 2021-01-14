Нетрезвый водитель в Сланцах зарубил товарища топором, не выходя из машины

Как сообщал ivbg.ru, в Сланцах полиция с погоней задержала пьяного водителя с трупом в машине. Стали известны подробности происшествия.
Полицейские 13 января попытались остановить «УАЗ Патриот» у дома № 3 на улице Дзержинского в Сланцах. Водитель проигнорировал требования и попытался скрыться, но не справился с управлением и въехал в сугроб в деревне Хижина.
За рулем находился нетрезвый 43-летний местный житель. На заднем сидении обнаружено тело 42-летнего петербуржца с признаками насильственной смерти. У погибшего были резаные раны шеи и уха.
Вам будет интересно
Как сообщал ivbg.ru, из окна четвертого этажа школы № 640 на улице Савушкина в Санкт-Петербурге на перемене выпал шестиклассник. Мальчик повторил...
13.01.2021 56
По версии следствия, убийство произошло прямо в автомобиле. Нетрезвый водитель несколько раз ударил знакомого топором по голове и шее. От полученных травм тот скончался на месте.