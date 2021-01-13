После прыжка ребенка из окна школы в Петербурге возбуждено дело о доведении до самоубийства

Как сообщал ivbg.ru, из окна четвертого этажа школы № 640 на улице Савушкина в Санкт-Петербурге на перемене выпал шестиклассник. Мальчик повторил кадр из аниме-манги «Тетрадь смерти».

По словам очевидцев, мальчик надел красный галстук (отсылка к главному герою манги и аниме), открыл окно и шагнул вниз на глазах других детей. Одноклассники уговаривали его этого не делать, а затем пытались удержать за ноги. Но безуспешно. Он пережил падение, но не смог назвать свое имя сотрудникам скорой помощи.

После падения шестиклассника из окна школы № 640 на улице Савушкина возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».