Новогодняя елка останется на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге до конца января

Живая новогодняя ель останется на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге до конца января по просьбам жителей, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.
По словам председателя комитета по печати Владимира Рябовола, живую ель на Дворцовой площади высоко оценили жители Петербурга.
Предполагается, что из ствола отслужившей ели планируется изготовить сувениры, которые будут направлены в социальные учреждения города. Вероятнее всего, это будут часы, циферблатом которых будет служить сечение ствола ели с совмещённым с ним часовым механизмом.
Живую ель, которую спилили в деревне Хиттолово во Всеволожском районе, установили на Дворцовой площади 8 декабря. Праздничные огни на ней зажгли 20 декабря. Главную новогоднюю ёлку Северной столицы украсили в ретро-стиле — 5 тысяч метров светодиодных гирлянд и 300 метров гирлянд с ретро-лампочками, а также гирлянды из флажков и 300 игрушек в стиле 1950-1960-х годов, которые расписаны вручную (шары, домики, медведи, зайцы, снеговики и щелкунчики).
Ранее за установку живого символа новогоднего праздника выступили жители Санкт-Петербурга, которым власти предложили проголосовать в соцсетях. Возраст главной городской ели — около 100 лет, высота — 25 метров.
Искусственная ёлка украшала Дворцовую площадь в новогодние праздники в Санкт-Петербурге с 2013 года. Тогда решение сменить живое новогоднее дерево на искусственное приняли горожане.