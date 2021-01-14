Новогодняя елка останется на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге до конца января

Живая новогодняя ель останется на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге до конца января по просьбам жителей, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение комитету по печати и взаимодействию со СМИ, ответственному за установку главного праздничного символа, продлить срок пребывания уникальной 25-метровой ели на Дворцовой площади Северной столицы», — говорится в сообщении.

По словам председателя комитета по печати Владимира Рябовола, живую ель на Дворцовой площади высоко оценили жители Петербурга.

«В адрес губернатора города, на его личную страничку «ВКонтакте» поступило множество позитивных откликов горожан и гостей на проект оформления Дворцовой площади. Огромный интерес мы наблюдали в социальных сетях, которые наполнены фотографиями главной ели Санкт-Петербурга, собравшими десятки тысяч лайков и восхищённых комментариев», — отметил он.

Предполагается, что из ствола отслужившей ели планируется изготовить сувениры, которые будут направлены в социальные учреждения города. Вероятнее всего, это будут часы, циферблатом которых будет служить сечение ствола ели с совмещённым с ним часовым механизмом.

Живую ель, которую спилили в деревне Хиттолово во Всеволожском районе, установили на Дворцовой площади 8 декабря. Праздничные огни на ней зажгли 20 декабря. Главную новогоднюю ёлку Северной столицы украсили в ретро-стиле — 5 тысяч метров светодиодных гирлянд и 300 метров гирлянд с ретро-лампочками, а также гирлянды из флажков и 300 игрушек в стиле 1950-1960-х годов, которые расписаны вручную (шары, домики, медведи, зайцы, снеговики и щелкунчики).

Ранее за установку живого символа новогоднего праздника выступили жители Санкт-Петербурга, которым власти предложили проголосовать в соцсетях. Возраст главной городской ели — около 100 лет, высота — 25 метров.

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Искусственная ёлка украшала Дворцовую площадь в новогодние праздники в Санкт-Петербурге с 2013 года. Тогда решение сменить живое новогоднее дерево на искусственное приняли горожане.