Полиция в Санкт-Петербурге занялась созданной подростками «группой смерти»

Полиция проводит проверку по факту создания в мессенджере «группы смерти» после обращения родителей написавших предсмертные записки девочек-подростков в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Полиция проводит проверку по факту создания так называемой группы смерти в одном из мессенджеров», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 13 января около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение от матери 13-летней школьницы из Красногвардейского района о том, что ее дочь не вернулась домой, оставив предсмертную записку. Полицейские установили, что девочка ушла вместе с двумя одноклассницами, одна из которых оставила матери такую же записку. Они при содействии ФСБ вовремя выяснили местонахождение подростков и передали их врачам, возможную трагедию удалось предотвратить.

«Выясняя обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции установили, что еще в конце декабря эти школьницы создали так называемую группу смерти в одном из мессенджеров. Там подростки активно обсуждали свои намерения покончить жизнь самоубийством. При этом необходимо отметить, что семьи школьниц исключительно благополучные и ранее никаких сигналов о девиантном поведении несовершеннолетних в полицию не поступало», — добавляется в релизе.