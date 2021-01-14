Самая молодая медсестра умерла от COVID-19 в Ленобласти

Как сообщает Regnum, в Ленинградской области от COVID-19 умерла медсестра, на протяжении всей пандемии работавшая в «красной» зоне Киришской клинической межрайонной больницы.

Ксения Петрова умерла 10 января в возрасте 27 лет, став самым молодым медицинским работником из всего «Списка памяти» медиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области, умерших от COVID-19. За ее жизнь боролись более двух недель.

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Ксения Петрова начала работать в кабинете медицинской профилактики в Киришской клинической межрайонной больнице сразу после окончания Тихвинского медицинского колледжа в 2015 году. Затем она перешла на работу в процедурный кабинет.