Адвокат рассказал о критически низком уровне глюкозы у рэпера Картрайта перед смертью

Экспертиза останков тела рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), обнаруженных в квартире в Санкт-Петербурге, показала, что у музыканта перед смертью был критически низкий уровень глюкозы, сообщил адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.
Он добавил, что в останках тела, которые состоят из 15 частей, не было крови, поэтому экспертам пришлось брать на исследование стеклянное тело глаза.
По словам адвоката, из результатов экспертизы также следует, что смерть музыканта не была естественной, но наступила не от наркотиков, кроме того, установлено, что инъекция, следы от которой видны на ладони рэпера, была сделана не более чем за 1,5 часа до смерти, согласно выводам экспертов.
По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире на Невском проспекте в ходе конфликта, «внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу». Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа — как она предположила, от передозировки наркотиков — расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Позже она связалась с адвокатом и обратилась в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
В октябре была задержана для допроса мать Марины Кохал Елена, а внук, который находился в это время с ней, изъят органами опеки. После обследования в больнице он был определён в учреждение для детей-сирот.