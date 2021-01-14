Власти Ленобласти внесли изменения в перечень ограничительных мер по коронавирусу.

Власти Ленинградской области перечислили требования к проведению традиционных крещенских купаний во время пандемии. Соответствующие изменения они внесли в постановление «О мерах по предотвращению распространения коронавируса».

Так, от горожан потребовали в обязательном порядке соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра во время купаний на открытом воздухе.