Власти Ленобласти внесли изменения в перечень ограничительных мер по коронавирусу.
Власти Ленинградской области перечислили требования к проведению традиционных крещенских купаний во время пандемии. Соответствующие изменения они внесли в постановление «О мерах по предотвращению распространения коронавируса».
Так, от горожан потребовали в обязательном порядке соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра во время купаний на открытом воздухе.
«В местах для переодевания количество человек не должно превышать 1 человека на 4 квадратных метра», — говорится в документе.