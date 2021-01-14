В них водители и пассажиры смогут выпить чай, поесть и отдохнуть перед дальнейшей дорогой.

В преддверии наступающих холодов МЧС начало разворачивать стационарные и мобильные пункты обогрева на федеральных трассах Ленинградской области. Обстановку на дорогах будут контролировать беспилотники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Пункты предназначены для оказания помощи водителям и пассажирам, транспортные средства которых по каким-либо причинам не могут продолжить движение», — говорится в сообщении.

В таких пунктах попавшие в трудную ситуацию водители и пассажиры смогут согреться, поесть, выпить чай и отдохнуть. Там будет все необходимое, в том числе лекарства и зарядные устройства.