14 января произошло символическое открытие школы в городе Шлиссельбург Кировского района.

В четверг, 14 января, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил шлиссельбургскую школу на Пролетарской, 37, недавно открывшую свои двери для учащихся. Об этом пишет ЛенТВ24.

Во время визита глава региона вместе с сенатором Дмитрием Василенко расписались на 3D-принтере и выслушали приветственную мелодию гармониста.

Строение ввели в эксплуатацию в ноября 2020 года, принимать школьников учреждение начало уже в январе. У школы появилось еще одно здание, поэтому все дети могут обучаться в первую смену. В новом здании расположены несколько лабораторий — естественно-научная, лаборатория робототехники и лаборатория 3D моделирования.

Отмечается, что эта школа стала одной из самых проблемных во всем регионе: ее строительство должны были завершить еще к сентябрю 2015 года.