Девочек, которые хотели совершить суицид в Санкт-Петербурге, выписали из больницы – омбудсмен

Состояние трех школьниц, которые хотели совершить самоубийство в Санкт-Петербурге, удовлетворительное, их выписали из больницы, сообщили в аппарате городского детского омбудсмена Анны Митяниной.

По данным пресс-службы регионального ГУМВД, 13 января около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение от матери 13-летней школьницы из Красногвардейского района о том, что ее дочь не вернулась домой, оставив предсмертную записку. Полицейские установили, что девочка ушла вместе с двумя одноклассницами, одна из которых оставила матери такую же записку. Они при содействии ФСБ вовремя выяснили местонахождение подростков и передали их врачам, возможную трагедию удалось предотвратить.

Сотрудники полиции установили, что в конце декабря эти школьницы создали так называемую «группу смерти» в одном из мессенджеров. Там подростки активно обсуждали свои намерения покончить жизнь самоубийством.

«Дети были доставлены в детскую больницу им. К.А. Раухфуса, их состояние опасений не вызвало, поэтому в тот же вечер после осмотра врачей и проведения необходимых процедур по заявлению родителей девочек выписали домой в удовлетворительном состоянии… Семьи школьниц благополучные, сами подростки в поле зрения служб защиты детей и полиции не попадали, по месту обучения характеризуются положительно. По словам самих девочек, они были обижены на жизнь», — говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге.