Именно в этом месяце учащиеся чаще всего болеют гриппом и ОРВИ.

Февраль 2021 года выдастся особенно непростым для учащихся петербургских школ — в этом месяце дети наиболее часто заражаются гриппом и ОРВИ. Ситуацию осложняет и коронавирусная пандемия. Об этом в соцсети «ВКонтакте» заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.