Именно в этом месяце учащиеся чаще всего болеют гриппом и ОРВИ.
Февраль 2021 года выдастся особенно непростым для учащихся петербургских школ — в этом месяце дети наиболее часто заражаются гриппом и ОРВИ. Ситуацию осложняет и коронавирусная пандемия. Об этом в соцсети «ВКонтакте» заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.
«Впереди — непростой февраль, когда по ежегодной статистике школьники больше всего болеют гриппом и ОРВИ. Именно в это время, как показывают многолетние наблюдения, на карантин уходит максимальное количество классов. В этот период нам всем нужно быть особенно осторожными», — написала она.