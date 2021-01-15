От коронавируса умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

В четверг 13 января на 72-м году жизни умер от коронавируса основатель и художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский, сообщила супруга режиссёра Екатерина Белоцерковская.

Борис Юрьевич Грачевский родился 18 марта 1949 года в Московской области. В начале 1974 года по придумал и совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», которым руководил до конца своей жизни. К выпускался на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. За 25 лет существования проекта было создано 253 выпуска.

Киножурнал приобрёл небывалую популярность у детей и взрослых благодаря тонкому юмору в сюжетах и тщательному подбору актёров. В детстве в «Ералаше» снимались такие известные сейчас артисты, как Евгений Лазарев, Максим Галкин, Ольга Кузьмина, Юлия Волкова, Глюкоза, Владислав Галкин, Влад Топалов и многие другие.