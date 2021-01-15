«Ситимобил» заблокировал таксопарк в Санкт-Петербурге, чей водитель смотрел порно при пассажирке

Онлайн-сервис заказа такси «Ситимобил» заблокировал таксопарк, в котором работал водитель, просматривавший порно при пассажирках в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе сервиса.

Во вторник «Ситимобил» заблокировала таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вёз ее в аэропорт Пулково. В «Ситимобил» поступила информация об еще одной жертве водителя, из чего компания сделала вывод, что таксист использовал чужой аккаунт. Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка из Петербурга заявила, что подвозивший ее в Пулково таксист смотрел порно и совершал развратные действия.

«Мы проверили таксопарк, в котором работал петербургский водитель, и заблокировали его за нарушение правил. В ходе изучения информации, в том числе случая со второй пострадавшей от действий того же водителя, мы выяснили, что таксопарк допускал этого водителя на линию под другим аккаунтом», — рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства пояснил, что в компании существует уникальный ID для каждого водителя, благодаря которому пресекаются все попытки повторной регистрации в другом таксопарке после блокировки.

Обойти отслеживание по ID возможно только при помощи фрода: по договорённости с таксопарком или украв аккаунт другого водителя. Оба эти случая являются злостным нарушением, поэтому мы приняли решение заблокировать таксопарк.

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