Псковская область получила дополнительно более 3 тыс доз вакцины от коронавируса

Администрация Псковской области дополнительно получила более 3 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Первый пробный этап вакцинации мы прошли. В Псковской области вакцину получили 188 человек, и дополнительно в регион поступили уже более 3 тысяч доз, которые мы в ближайшее время распределим по медицинским учреждениям с тем, чтобы у граждан была возможность привиться», — сказал Ведерников на селекторном совещании с медиками, которое транслируется Псковским агентством информации.

Он поручил председателю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко подготовить предложения о целесообразности выделения приоритетных групп граждан, которые получат прививки в первую очередь.

«Первые дозы вакцины были предназначены для медицинских работников, но мы при их тестировании видим, что у подавляющего большинства людей, которых планировали вакцинировать, уже есть антитела… Нужно посмотреть. Если необходимость есть, мы тогда медиков, конечно, приоритизируем», — отметил псковский губернатор.