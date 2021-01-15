Фото: спасателям пришлось извлекать из машины пострадавшего в ДТП у Доможирово

В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают: 14 января спасателям ПСО города Лодейное Поле пришлось извлекать мужчину из поврежденного после ДТП автомобиля.

На трассе «Кола» около деревни Доможирово в Лодейнопольском районе столкнулись Volkswagen и грузовой Volvo. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

Вам будет интересно Узбек заблокировал двери в машине и пытался изнасиловать подростка в Петербурге По информации ivbg.ru, после попытки мужчины изнасиловать 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело в Санкт-Петербурге. В полицию обратился 48-летний житель Южного шоссе.... 15.01.2021 59

Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Мужчину передали сотрудникам скорой помощи.