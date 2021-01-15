Фото: спасателям пришлось извлекать из машины пострадавшего в ДТП у Доможирово

Автор: Сергей Агутин
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В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают: 14 января спасателям ПСО города Лодейное Поле пришлось извлекать мужчину из поврежденного после ДТП автомобиля.

На трассе «Кола» около деревни Доможирово в Лодейнопольском районе столкнулись Volkswagen и грузовой Volvo. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

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15.01.2021 59

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Доможирово
Доможирово
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