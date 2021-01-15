Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 5 534

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 5 534, Санкт-Петербурге — 3 094, Подмосковье — 1 361, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Распределение по субъектам: 1. Москва — 5 534, 2. Санкт-Петербург — 3 094, 3. Московская область — 1 361», — говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — 13, Чукотском автономном округе — 9, Ненецком автономном округе — 3.
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15.01.2021 161