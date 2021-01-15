Число случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 290 тыс, выздоровели 180 тыс человек

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 290 тысяч, выздоровели более 180 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 3915 человек.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 290 908 случаев заражения COVID-19. Скончались 8721 человек. Выздоровело 180 438 человек», — говорится в сообщении.

За последние сутки в Санкт-Петербурге обследованы на коронавирус 36 812 человек. Под медицинским наблюдением находится 1 614 человек, из них один — в обсерваторе, 653 — контактные, 960 — на самоизоляции.