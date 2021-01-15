Ограничения в Санкт-Петербурге могут снять при уверенном спаде заболеваемости – Роспотребнадзор

Власти Санкт-Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора могут снять ограничения по коронавирусу только при устойчивом спаде заболеваемости, сообщила представитель городского управления этого ведомства.

«Решение о введении или снятии тех или иных ограничительных мер в рамках противодействия распространению COVID-19 принимает правительство Санкт-Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующие ограничения могут быть сняты только тогда, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией уверенно пойдет на спад», — сказала собеседница.

Она воздержалась от прогнозов по поводу того, когда в Санкт-Петербурге может возникнуть устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник заявлял, что после новогодних праздников в городе может произойти рост заболеваемости COVID-19. По его оценке, эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге остаётся непростой.