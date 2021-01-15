Выпускники освобождены от ЕГЭ базового уровня по математике

Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова, единый государственный экзамен (ЕГЭ) базового уровня по математике в 2021 году проводиться не будет.

«Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет», – сообщил Сергей Кравцов

Планирующим поступать в вузы для получения аттестата нужно сдать ЕГЭ по русскому языку и профильным предметам. Тем, кто получать высшее образование не планирует, необходимо сдать выпускной экзамен по русскому языку и математике.

Вам будет интересно Цены на сотовую связь в России могут вырасти на 15% в 2021 году Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review. Возможный рост тарифов во многом связан с пандемией COVID-19.... 15.01.2021 74

В девятых классах аттестаты в 2021 году будут выдаваться на основе только двух обязательных предметов – русского языка и математики.