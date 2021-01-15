Они получат электронные сертификаты на покупку средств реабилитации.

Власти Ленинградской области введут дополнительные меры поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в региональном аппарате Уполномоченного по правам человека.

Так, в сентябре 2021 года каждому инвалиду выдадут электронный сертификат с определенной суммой, на которую тот сможет приобрести необходимые средства реабилитации. Точный размер суммы еще не утвержден.