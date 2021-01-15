Они получат электронные сертификаты на покупку средств реабилитации.
Власти Ленинградской области введут дополнительные меры поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в региональном аппарате Уполномоченного по правам человека.
Так, в сентябре 2021 года каждому инвалиду выдадут электронный сертификат с определенной суммой, на которую тот сможет приобрести необходимые средства реабилитации. Точный размер суммы еще не утвержден.
«Сейчас можно будет решать вопрос прямо, законно и легко. Это точно прорыв для огромного количества людей нуждающихся», — заявил глава аппарата Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов.