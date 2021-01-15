Согласно распоряжению главы Ленобласти Анна Данилюк вступает в должность с 18 января 2021 года

Уже в ближайшей перспективе – выборы в Государственную думу и региональное Законодательное собрание. Поэтому новому вице-губернатору по внутренней политике предстоит оперативно наладить взаимодействие с администрацией президента, избиркомами, партиями, общественниками и ОНФ.

Напомним, что нынешний вице-губернатор Алексей Кондрашов решил участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации Ломоносовского района.