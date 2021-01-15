Эксперты рассказали, что смотрели жители Ленобласти в новогодние праздники

Эксперты центра аналитики онлайн-кинотеатра МТС ТВ оценили просмотры жителей Ленинградской области во время праздничных каникул и рассказали, как петербуржцы встретили 2021 год.

Список самых просматриваемых фильмов этих новогодних каникул в Санкт-Петербурге возглавила российская комедия «Непосредственно Каха» о том, как сочинский парень принимает участие в гонках, чтобы завоевать сердце девушки. История «Один дома» про Кевина Маккалистера остается одной из самых любимых рождественских кинолент у миллионов зрителей, эта кинокартина заняла второе место. Третье место осталось за новинкой 2020 года – триллером «Ледяной капкан» о супружеской паре, попавшей в снежную бурю и застрявшей в автомобиле.

Сериальным лидером в праздничные дни среди петербуржцев стала драма об эксцентричном инфекционисте «Доктор Хаус». В топ-3 также вошли российская адаптация скандинавского сериала «Мост» с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым и японский сериал «Повар императора» о молодом человеке, вдохновившемся западной кухней и решившим постичь это искусство.

Анализируя предпочтения всех регионов страны, аналитики пришли к выводу, что наибольший интерес у россиян в новогодние каникулы вызвали российская комедия 2020 года «Непосредственно Каха» (16+), первая и вторая часть фильмов про приключения Кевина Маккалистера «Один дома» (0+) и сериал «Стальная звезда» (16+) о том, как попытки главного героя восстановить справедливость в городе превратили его жизнь в ад. Для поднятия праздничного настроения на каникулах россияне также смотрели концерты с участием любимых артистов. Так, самыми популярными из них стали первый в истории концерт-квест «Big Music Quest» и ежегодная музыкальная премия «Золотой граммофон».