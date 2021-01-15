Жителей Ленобласти приглашают выбрать территории для благоустройства

Голосование по общественным территориям, которые жители считают нужным благоустроить в 2022 году, проходит на портале центра компетенций.

В голосовании, которое продлится до 15 февраля и затронет больше 150 населенных пунктов, участвуют более 400 территорий во всех районах региона, среди них и семь приоритетных городов: Ивангород, Светогорск, Новая Ладога, Шлиссельбург, Пикалево, Сясьстрой, Сланцы.

«Любой желающий может проголосовать за территорию, которую нужно благоустроить в его населенном пункте в первую очередь. Доступен и выбор функциональных зон для нее. В дальнейшем для победившей в каждом населенном пункте территории будет разработан дизайн-проект, учитывающий пожелания жителей», — отметил председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков.

В этом году в регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ленобласти благоустроят как минимум 75 общественных территорий, среди которых скверы, парки, площади, озера, набережные, культурные и спортивные площадки.

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Напомним, что всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.

В 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году, включены в реестр лучших практик Минстроя России. Также по итогам Всероссийских конкурсов прошлых лет в Ленобласти уже благоустроен Смоляной мыс в Выборге, ведется благоустройство в Луге, воплотят проекты в Сосновом Бору и Гатчине.