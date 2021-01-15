Стало известно, сколько примерно масок петербуржцы использовали с начала пандемии.

«Невские Новости» посчитали приблизительное количество масок, которые жители Санкт-Петербурга использовали с начала коронавирусной пандемии.

По данным комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга, в конце 2020 года в Северной столице насчитывалось около трех миллионов официально трудоустроенных граждан. Среднестатистический сотрудник в день использует две-три маски, при 20 рабочих дня в месяц соответственно 50 штук. Умножаем это число на три миллиона и получаем 150 миллионов масок в месяц.

Также в городе проживают 1,3 миллионов пожилых граждан, которые пользуются масками при помещении магазинов или аптек — это еще порядка 30 миллионов масок ежемесячно.