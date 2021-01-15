В феврале планируется повышение выплат и пособий льготникам

Минтруд подготовил распоряжение, согласно которому некоторым категориям льготников с 1 февраля 2021 года должны повысить выплаты и пособия.

Из текста документа следует, что показатель индексации денежных выплат составит 1,049. Предложенный проект коснется граждан, пострадавших от радиации, Героев СССР, Героев РФ и кавалеров ордена Славы, инвалидов, ветеранов и некоторых других категорий.