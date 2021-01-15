Скандальный памятник «Алёнка» будет продан на аукционе

Российский аукционный дом собирается организовать торги, на которых найдет владельца «знаменитому» памятнику «Алёнка». Начальная цена торгов составит 1 млн рублей.

Из сообщения пресс-службы аукционного дома следует, что торги состоятся 15 февраля. Желание выставить на торги арт-объект изъявил его собственник. На данный момент памятник находится в Воронеже.

Также известна первоначальная цена данного лота – она начнется с отметки в 1 млн рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 11 февраля. Как отметил директор московского филиала аукционного дома, покупатель «пространственно-изобразительного искусства» обязательно найдется – памятник вызвал огромный резонанс.