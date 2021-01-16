Суд обязал уснувшего в душе и затопившего номера гостиницы в Санкт-Петербурге выплатить ущерб

Заснувший в душе гостиницы в Санкт-Петербурге мужчина не смог доказать суду, что состояние алкогольного опьянения является обстоятельством непреодолимой силы, оправдывающим затопление номера, теперь он обязан возместить ущерб, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

В своём объяснении произошедшего постоялец пытался доказать, что обстоятельства непреодолимой силы заставили его перекрыть собой сливное отверстие в душе, из-за чего были затоплены соседние номера. Гостиница в свою очередь предоставила акт, согласно которому мужчина был пьян, и поэтому заснул в душевой кабине.

«Фрунзенский районный суд вынес решение по иску «Гостиница 69 Параллель» о возмещении ущерба. Суд требования истца удовлетворил, взыскав с ответчика 54 тысячи рублей… Ответчиком не было доказано, что состояние опьянения является обстоятельством непреодолимой силы, а также то, что ущерб произошел по причине действий иных лиц, а потому сумма подлежит взысканию по праву», — говорится в сообщении.