Лжесотрудницы пенсионного фонда увели у старушки 150 тысяч рублей

Автор: Александр Селиванов
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Две женщины средних лет разыскиваются после визита к престарелой жительнице Тосненского района.

По информации правоохранительных органов, днём 15 января в полицию Тосненского района обратилась пожилая женщина. По словам пенсионерки, две неизвестные женщины пришли к ней в квартиру и представились сотрудницами пенсионного фонда. Мошенницы предложили женщине обменять деньги, после чего взяли у неё 150 тысяч рублей и скрылись.

В полиции было возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся розыск мошенниц.

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10.01.2021 194
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