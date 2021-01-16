Лжесотрудницы пенсионного фонда увели у старушки 150 тысяч рублей

Две женщины средних лет разыскиваются после визита к престарелой жительнице Тосненского района.

По информации правоохранительных органов, днём 15 января в полицию Тосненского района обратилась пожилая женщина. По словам пенсионерки, две неизвестные женщины пришли к ней в квартиру и представились сотрудницами пенсионного фонда. Мошенницы предложили женщине обменять деньги, после чего взяли у неё 150 тысяч рублей и скрылись.

В полиции было возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся розыск мошенниц.