Жители поселка Лесогорский просят Александра Дрозденко вернуть тепло в их квартиры — видео

Обращения местных жителей в управляющую компанию результатов не дают.

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Жители дома по улице Садовая 5 посёлка Лесогорский Выборгского района замерзают в своих квартирах из-за отсутствия отопления.

«Жители «отапливают» квартиры газом, электричеством, а батареи холодные!», — пишут в социальных сетях граждане.

Отмечается, что Комитетом Госжилнадзора Ленобласти была проведена внеплановая проверка в отношении управляющей организации ООО «СЖКХ». Что странно, именно в этот день батареи внезапно стали теплее, а вот после ухода инспекторов снова охладели.

Вам будет интересно Дрозденко пообещал решить проблему с отоплением в Ефимовском Жительница Бокситогорского района в ходе прямой линии с губернатором Ленобласти пожаловалась на отсутствие отопления в своей квартире. В понедельник, 7 декабря,... 07.12.2020 378

В связи со сложившейся ситуацией жители посёлка были вынуждены, обратится к администрации Ленобласти и в частности к губернатору региона Александру Дрозденко, в надежде решить сложившуюся проблему, при этом не замёрзнув.