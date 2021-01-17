Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 228 новых зараженных 17 января

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 228 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 27 584, выздоровели — 24 202.

Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+2), Бегуницы (+1), Сумино (+2), Торосово (+1), Большая Вруда (+1) , Остроговицы (+1) , Рабитицы (+1).

Волховский район: Волхов (+5), Сясьстрой (+2), Паша (+1), Свирица (+1), Гостинополье (+1) .

Всеволожский район: Всеволожск (+13), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Сертолово (+2), Ваганово (+2), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+1), Романовка (+6), пгт. им. Свердлова (+2), Дубровка (+3), Углово (+1), Рахья (+3), Колтуши (+1) , Алюмино (+1).

Выборгский район: Выборг (+11), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+2), Кондратьево (+4), Лесогорский (+2), Глубокое (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+13), Сиверский (+1), Терволово (+1), Коммунар (+1), Скворицы (+1), Сяськелево (+1), Дружная Горка (+1), Мины (+1), Горки (Веревское сельское поселение) (+1), Кобринское (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Котельский (+1), Ивангород (+1).

Киришский район: Кириши (+10), Будогощь (+8), Кусино (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8), Алеховщина (+1), Шамокша (+1) .

Ломоносовский район: Горбунки (+1), СНТ Надежда ВАТТ (+1), Малое Карлино (+3).

Лужский район: Луга (+13), Толмачёво (+1), п. Пансионат «Зеленый Бор» (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+8), Вознесенье (+1), Соболевщина (+1) .

Приозерский район: Приозерск (+2), Петровское (+2), Раздолье (+5), Кривко (+2), Петяярви (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+7), Выскатка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+11), Бор (+2), Мелегежская Горка (+1), Шугозеро (+2), Цвылёво (+1) .

Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+7), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), пос. Ушаки (+1), с. Ушаки (+1), Шапки (+1), Болотница (+1).