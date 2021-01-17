Водителям нескольких регионов разрешат ездить без прав

В ряде регионов России воителям в рамках пилотного проекта разрешать не возить с собой водительские права. В каких именно, пока неизвестно.

Вместо них они смогут использовать специальное приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторам выдадут специальные считывающие устройства, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Напомним, российских водителей в этом году ждут семь важных нововведений. В частности, изменение состава дорожной аптечки, штраф на платной дороге, новый дорожный знак, реформа техосмотра.