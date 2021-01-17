Новогодние украшения в Гатчине снова пострадали от рук вандалов

На этот раз вандал разрушил световую композицию «Карета с лошадьми», установленную в микрорайоне Аэродром в Гатчине.

Он не только повредил гирлянду, но и попытался унести одну из лошадей с собой. Сил у него хватило только, чтобы дотащить фигуру через дорогу, там он ее и бросил.

Подозреваемого задержали на месте преступления, он не смог объяснить свой поступок. Власти надеются, что хулиган возместит нанесенный ущерб. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, композицию демонтируют и увезут в место хранения. К счастью, сама конструкция не пострадала, но гирлянду придется полностью заменить.

Ранее вандалы разбили украшения на новогодней елке в Гатчине.