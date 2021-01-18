В Ленобласти выявили 225 новых заражённых коронавирусом 18 января

В Ленинградской области за последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 225 человек.

По информации Управления Роспотребнадзора по Ленобласти за все время пандемии заболели 27 809 человек. В тоже время за указанное время выздоровели 24 399 человек.

Управление Роспотребнадзора приводит список населённых пунктов, где выявлены новые заражённые.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалёво (+5), Ефимовский (+1), Большой Остров (+1).

Волосовский район: Волосово (+4), Бегуницы (+1), Курковицы (+1), Терпилицы (+1), Княжево (+1).

Волховский район: Колчаново (+2), Сясьстрой (+2), Паша (+1), Новая Ладога (+2), Старая Ладога (+3), Иссад (+1), Бережки (+1).

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+14), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Воейково (+1), Щеглово (+1), им. Морозова (+1), Старая (+4), Романовка (+3), им. Свердлова (+6), Дунай, СНТ Красновыборжец (+1), Павлово (+1), Корнево (+1), Колтуши (+1), Колбино (+1), Красная Горка (+1).

Выборгский район: Выборг (+12), Гончарово (+1), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+3), Приветнинское (+1), Высоцк (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+11), Сиверский (+1), Вырица (+4), Малое Верево (+1), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Новый Свет (+1), Сусанино (+1), Вохоново (+1), Покровка (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+5), Большая Пустомержа (+1), Котлы (+1), Пулково (+1).

Киришский район: Кириши (+7), Будогощь (+3), Пчевжа (+2), Кусино (+1).

Кировский район: Синявино (+1), Шум (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Алеховщина (+1), Рассвет (+1), Шамокша (+1).

Ломоносовский район: Аннино (+1), Большие Томики (+1), Лебяжье (+1).

Лужский район: Луга (+6), Заклинье (+1), Калгановка (+1), Заозерье (Дзержинское сельское поселение) (+1), Нелаи (+1), Ретюнь (+2), Торошковичи (+1), Городец (+1).

Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+7), Пёлдуши (+1), Ожеговская (+1).

Приозерский район: Сосново (+3), Громово (+1), Кузнечное (+2), Плодовое (+1), Мичуринское (+1), Кутузовское (+1), Тракторное (+1), Кривко (+1), Платформа 69-й км (+1), Веснино (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+8), Гостицы (+1), Степановщина (+1), Выскатка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+18).

Тосненский район: Тосно (+3), Новолисино (+1), Трубников Бор (СНТ «Полиграфмаш») (+1), Сельцо (+1), Ушаки (+3), Вороний Остров (+1), Красный Бор (+1).