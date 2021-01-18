Двое подозреваемых в контрабанде нефтепродуктов на 1 млрд руб задержаны в Санкт-Петербурге

Двух контрабандистов, переправивших в Прибалтику нефтепродукты на сумму более 1 миллиарда рублей, задержали в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержаны двое подозреваемых в контрабанде нефтепродуктов на сумму более миллиарда рублей… В 2019 году злоумышленники разработали криминальную схему вывоза из нашей страны крупной партии топочного мазута. Для этого от имени подконтрольной фирмы-участницы внешнеэкономической деятельности они подали в таможенные органы документы, которые содержали заведомо недостоверные сведения об экспортируемом товаре», — сказала Волк.

Нефтепродукты предназначались «для реализации на территории одной из прибалтийских стран», отметила она. В соответствии с установленной классификацией вывезенный ими груз относится к перечню стратегически важных ресурсов.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В совершении противоправного деяния подозреваются двое граждан: 44-летний мужчина и 38-летняя женщина», — добавила Волк.

Вам будет интересно В России усилили контроль за оборотом наличных С сегодняшнего дня, 10 января, в России вступает в силу поправки в закон, которые усиливают контроль за операциями с наличными... 10.01.2021 389

Правоохранители работают для установления всех участников криминальной схемы.